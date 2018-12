Calderwood in aanloop naar Roda-uit: 'Hebben twee plannen in ons hoofd'

Na de 2-0 thuisoverwinning tegen RKC Waalwijk van vorige week, wacht FC Dordrecht deze vrijdag een lastige uitwedstrijd bij Roda JC. Trainer Scott Calderwood ziet het vertrouwen groeien bij zijn ploeg, wat in Zuid-Limburg een goed resultaat op moet leveren.

"De sfeer was het hele seizoen al goed, maar je merkt nu wel dat we met een ander gevoel de week ingaan na een overwinning", begint Calderwood. "Er zijn meer lachende gezichten. Op het moment dat je wedstrijden gaat winnen ga je meerdere stappen maken in alles wat je doet, en dat geeft op alle vlakken veel vertrouwen."

De trainer van FC Dordrecht weet hoe hij de tegenstander uit Kerkrade vrijdag gaat bestrijden. "Het hangt ook een beetje van Roda af, maar in principe hebben we twee plannen in ons hoofd waarmee we kunnen gaan voetballen. Je kan niet alleen maar uitgaan van je eigen kwaliteiten, want Roda is gewoon een hele goede ploeg die mee moet doen om het kampioenschap", besluit Calderwood.

FC Dordrecht mist tegen Roda JC de nog altijd geblesseerde Marko Maletic en Savvas Mourgos, die dit seizoen wegens een zware knieblessure niet meer in actie komt voor de Schapenkoppen.

Bekijk hierboven het hele interview met FC Dordrecht-trainer Scott Calderwood.