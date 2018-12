Justitie zet voet tussen de deur bij Jehova's Getuigen in Dordrecht

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft een inval gedaan bij een afdeling van de Jehova's Getuigen in onze regio. Volgens RTL Nieuws gaat het om het kerkgebouw van de Jehova's in Dordrecht. Justitie wil dat niet bevestigen.

Het Rotterdamse Openbaar Ministerie deed de inval op verzoek van collega's uit het oosten van het land. Ook collega's in Amsterdam en Midden-Nederland deden invallen. Dat gebeurde verder bij het hoofdkantoor van de Jehova's in Emmen, in vier woningen en nog een Koninkrijkszaal. Aanleiding was volgens justitie een aantal concrete aangiftes van seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap.

Met de doorzoekingen wilde justitie informatie krijgen over de manier waarop de kerkgemeenschap is omgegaan met het seksueel misbruik. "Er zijn stukken in beslaggenomen rondom de interne rechtsgang in deze zaken. De geloofsgemeenschap als geheel wordt niet onderzocht", aldus justitie.

Op dit moment zijn er negen zaken van misbruik waarvan(oud-) Jehova-leden van verdacht worden. Een aantal zaken zijn bij justitie binnengekomen via de Stichting Reclaimed Voices. De stichting strijdt voor de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen binnen gesloten geloofsgemeenchappen.

Daders van zedenmisdrijven worden binnen de Jehova's Getuigen intern berecht door rechterlijke comités. Daarvan en van de gesprekken met daders worden volgens RTL Nieuws verslagen gemaakt en bewaard.