Extra Sportclub Rijnmond rondom Feyenoord - VVV-Venlo

Feyenoord neemt het donderdagavond in De Kuip op tegen VVV-Venlo, nadat de wedstrijd op 4 november werd gestaakt vanwege lichtuitval. De Rotterdammers kunnen de achterstand op koploper PSV verkleinen naar zeven punten, als het inhaalduel tegen de bezoekers uit Limburg wordt gewonnen.

Presentator Frank Stout blikt vanaf 19.15 uur live vooruit op de wedstrijd, via een extra tv-uitzending van Sportclub Rijnmond. Dit doet hij met bekende voetbalgezichten en supporters rond het stadion. Ook komen andere gespreksonderwerpen aan bod die over de ploeg uit Rotterdam-Zuid gaan.