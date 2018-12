Deel dit artikel:













Online miljoenenhandel zwaar, illegaal vuurwerk uit Polen lamgelegd

Veel vuurwerkliefhebbers die online hun knallers in Polen hebben besteld, kunnen de komende tijd een bezoekje van de politie verwachten. Vier webshops die zwaar, illegaal vuurwerk via internet verkochten vanuit Polen, zijn inmiddels gesloten. In Nederland zijn zeker 2.000 afnemers in beeld.

Onder de gesloten Poolse webshops zijn de onder liefhebbers populaire Bombashop en Ultrashop. Zij hebben de afgelopen jaren duizenden pakketten aan Nederlandse consumenten verkocht. Het gaat om professioneel vuurwerk dat particulieren niet mogen bezitten of afsteken. Risico op onschuldige slachtoffers groot Het bezit en afsteken is niet alleen gevaarlijk voor de consument. De handel via internet brengt ook de levens van anderen in gevaar. "Postbestellers en medewerkers van distributiecentra en zogenoemde pakketpunten krijgen de pakketten in handen, zonder dat zij de explosieve inhoud kennen. Als zo’n pakket ontploft, zijn de gevolgen niet te overzien", zegt Ad Nieuwdorp, landelijk vuurwerkexpert bij de politie. Het bezit en afsteken is niet alleen gevaarlijk voor de consument. De handel via internet brengt ook de levens van anderen in gevaar. "Postbestellers en medewerkers van distributiecentra en zogenoemde pakketpunten krijgen de pakketten in handen, zonder dat zij de explosieve inhoud kennen. Als zo’n pakket ontploft, zijn de gevolgen niet te overzien", zegt Ad Nieuwdorp, landelijk vuurwerkexpert bij de politie. Vorig jaar december nog werd in een Rotterdams postsorteercentrum zwaar vuurwerk uit Polen onderschept. Het ging om kilo's shells, cobra's, nitraten en ander zwaar sier- en knalvuurwerk die bestemd waren voor een adres in Sliedrecht.

Lees ook: Zwaar vuurwerk onderschept in postsorteercentrum Rotterdam Om de stroom illegaal vuurwerk uit het buitenland terug te dringen, richt de politie zich steeds vaker op de afnemers. Mensen krijgen een bezoekje en een boete, ook als ze het vuurwerk al niet meer in huis hebben. Vorig jaar werden 1.500 mensen opgespoord, dit jaar zegt de politie al zo'n 2.000 afnemers van het illegale vuurwerk uit Polen in beeld te hebben. Honderden van die mensen zijn al bezocht en hebben hun pakketten inmiddels ingeleverd. Rijnmondregio Of er ook in de Rijnmondregio vuurwerkpakketten uit Polen zijn gevonden, kon een woordvoerder van het Openbaar Ministerie niet zeggen. "Maar het zou gek zijn als dat niet zo is. De politie heeft lijsten met adressen en gaat daar zelf mee aan de slag." Of er ook in de Rijnmondregio vuurwerkpakketten uit Polen zijn gevonden, kon een woordvoerder van het Openbaar Ministerie niet zeggen. "Maar het zou gek zijn als dat niet zo is. De politie heeft lijsten met adressen en gaat daar zelf mee aan de slag."