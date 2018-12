Oud-Beijerland bindt de ijzers onder: schaatsen in het centrum!

Een ijsbaan op het water zonder dat het vriest. In Oud-Beijerland kan het. Ze hebben midden op De Vliet een kunstbaan geplaatst. Vijf weken lang kan er naar hartenlust geschaatst worden. Verslaggever Samantha Coleridge waagde zich voor RTV Rijnmond op het ijs.

De gemeente Oud-Beijerland heeft een bijzonder afscheidscadeautje voor haar burgers. Want per 1 januari bestaat die gemeente niet meer, maar wordt vanwege de gemeentelijke herindeling, onderdeel van de grote gemeente Hoeksche Waard. De burgemeester van Oud-Beijerland opende de ijsbaan donderdag.

Het is donderdagmiddag al een drukte van belang op de ijsbaan in Oud-Beijerland. De kinderen zijn blij dat er 'eindelijk wat te doen is in het dorp'. "We hoeven nu niet meer ergens met de auto naar toe te rijden om te gaan schaatsen", vertelt een van de jonge schaatsers

"Ik ben ontzettend blij dat we een ijsbaan hebben in Oud-Beijerland. Twee schaatskampioenen uit de regio hebben vandaag hun kunsten vertoond", vertelt de trotse manager Sem den Hollander.

De ijsbaan is meestal gratis om te bezoeken. Op sommige tijden moet er wel betaald worden. Vrijdag en zaterdag is er ook een kerstmarkt in het dorp.