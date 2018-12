De Nooijer over aanbod uit Midden-Oosten: 'Ik kón weg, maar wilde niet'

Gérard de Nooijer schuift donderdagavond aan als analist bij Feyenoord-VVV Venlo op Radio Rijnmond. In gesprek met presentator Bart Nolles kwam de trainer terug op zijn ontslag bij FC Dordrecht. Zo nuanceert hij de uitspraak van Hans de Zeeuw, algemeen directeur van FC Dordrecht, over het aanbod uit het Midden-Oosten.

De Zeeuw deed die uitspraak in FC Rijnmond . De Nooijer vindt die uitlating vervelend. "In juni werd ik gebeld. Ik kón weg, dat is iets anders dan willen. Omdat ik het jaar daarvoor goed gepresteerd had met FC Dordrecht." Volgens De Nooijer was er nog meer buitenlandse interesse. "Maar dit aanbod uit het Midden-Oosten was heel concreet. Ik heb alles uitgelegd richting FC Dordrecht."

'Wilde niet weg'

Bij de club wisten Peter Drijver, manager technische zaken bij FC Dordrecht, en De Zeeuw van het aanbod aan De Nooijer. "Dit was iets van acht, negen maanden. Ik zeg niet dat dit aanbod klopt. Maar ik wilde niet weg, want ik had nog een contract."

De club uit het Midden-Oost kon het bedrag van 50.000 tot 60.000 euro niet betalen aan FC Dordrecht. "Toen heb ik gezegd: dan blijf ik", aldus De Nooijer. "Waarom moet je dit openbaar maken? Dit heeft niets met mijn ontslag te maken."

De reden waarom de trainer is ontslagen , is ook iets waar De Nooijer van baalt. "Ze hadden moeten zeggen: Gérard, je hebt zes punten. Dan was je klaar."

