Ex-vriend aangehouden in onderzoek dood Bianca van Es

Een 29-jarige man is donderdag aangehouden in Barendrecht. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn ex-vriendin Bianca van Es.

De vrouw werd vorige week vrijdag dood gevonden in haar huis aan de Luntershoek in Rotterdam-Zuidwijk. Uit onderzoek bleek dat ze door geweld om het leven was gekomen.



Een team van twintig rechercheurs werd op de zaak gezet. Die kwamen uit bij de Barendrechter. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Ook is zijn auto in beslag genomen.

De politie deed donderdag nog een oproep aan getuigen die mogelijk iets gezien hadden. Het onderzoek gaat door.