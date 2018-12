Deel dit artikel:













Raadsel rond man met verbrande voeten duurt voort De man met de verbrande voeten is nog steeds spoorloos Bluswerkzaamheden bij de snackbar

De man met zijn voeten in brand die getuigen hebben zien weglopen in Schiedam dinsdagnacht, is nog spoorloos. De politie vreest voor zijn leven. Hij werd gezien na een explosie en daarop volgende brand aan de Parkweg in de wijk Nieuwland.

Rond half twee brandde King's Grill & Snack tot de grond af. 24 appartementen moesten worden ontruimd. Het etablissement was onlangs door de gemeente Schiedam gesloten, de vestigingsvergunning ingetrokken. De gemeente wil uit privacyoverwegingen niet zeggen waarom dit is. Verbrande broek In de buurt wordt druk gespeculeerd. Er zou nauwelijks eten worden verkocht in het eettentje. Bij het pand is een verbrande broek gevonden. Gecombineerd met getuigenverklaringen vermoedt de politie dat er een zwaargewonde is weggevlucht.

Lees ook: Politie zoekt zwaargewonde man na vondst verbrande broek in Schiedam Gestut Ondertussen heeft de gemeente de ingang van de appartementen naast de ravage gestut. Het dak van het afgebrande pand liep door in de entree van het woningcomplex. De maatregel zorgt er voor dat de ingang door bewoners veilig gebruikt kan worden. De politie gaat door met het onderzoek en vraagt mensen die een man hebben gezien met brandwonden aan het onderlichaam zich te melden.