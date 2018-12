Ruime uitzege Dutch Windmills in Den Helder

Dutch Windmills heeft donderdag in de dutch basketball league een ruime uitoverwinning geboekt. Het team uit Dordrecht was met 76-55 te sterk voor Den Helder Suns. Na deze winst staat de ploeg van coach Geert Hammink nog altijd in het linkerrijtje.

Het eerste kwart sloot Dutch Windmills met een achterstand af (21-19), maar in het daaropvolgende kwart denderden de Dordtenaren over Den Helder Suns heen (28-33). Vervolgens bouwde Dutch Windmills de voorsprong in het derde kwart verder uit (45-55). Uiteindelijk kwam de 76-55 uitzege in het vierde kwart niet meer in gevaar voor de withemden.

In de dutch basketball league is Dutch Windmills na elf duels te vinden op de vijfde plaats met twaalf punten. Donar uit Groningen is zondag in de Sportboulevard Dordrecht de volgende tegenstander van de Dordtse basketbalformatie.