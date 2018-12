Droom Vreewijkse dames komt uit: een eigen ouderwetse kerstmarkt

Het was een langgekoesterde wens van de 'denktank' uit het Rotterdamse Vreewijk, een groep dames op leeftijd. Een kerstmarkt organiseren met kerst zoals kerst vroeger was. "Geen dure dingen, gewoon gezelligheid. En erwtensoep natuurlijk." Het gaat ze lukken, want zaterdag kan iedereen hun kerstmarkt bezoeken.

De dames Joosten, Frickus, Kolenbrander, Van Antwerpen, Van Geijn en Von Rotz vinden het best een beetje spannend, maar hebben er vooral zin in. Helemaal zelf, de meesten al voorbij de 75, organiseren voor het eerst een kerstmarkt . Dat is wat ze wilden voor hun geliefde Vreewijk.

Tijdens de afsluitende vergadering is er reden voor vreugde. Er komt een kerstman met bel, wat weer een diepgekoesterde wens was van mevrouw Frickus (80). "Ik zag er één en dacht: die moeten we hebben." Het is nu nog even wachten of het ook gaat lukken met een arrenslee. De artiesten en tientallen kraampjes zijn al geregeld.

De zes dames weten als geen ander hoe vroeger kerst gevierd werd, nog voor de tijd van stapels cadeaus en vreetfestijnen. De Kerstmarkt Vreewijk zal zaterdag op de Groenezoom echt een ouderwetse kerst worden, recht uit het hart. En het volgende project van de dames is ook al bekend: een uitje met de bus naar de Bijenkorf.

De Kerstmarkt Vreewijk is zaterdag van 10:30 tot 17:00 uur te bezoeken op de Groenezoom. Deze wordt georganiseerd door 'de denktank van Vreewijk', met ondersteuning van Humanitas, Vereniging Ondernemend Vreewijk en Podium Vreewijk.