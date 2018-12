Gretig Feyenoord zet goede lijn door tegen VVV-Venlo

Feyenoord heeft donderdagavond weinig moeite gehad met VVV-Venlo. De Rotterdammers wonnen het inhaalduel tegen de Limburgers met 4-1. Het team van trainer Giovanni van Bronckhorst is in de eredivisiestand na deze overwinning op zeven punten van koploper PSV en vijf van nummer twee Ajax gekomen.

Vanaf het eerste moment was het eenrichtingsverkeer in De Kuip. Feyenoord domineerde in eigen huis en VVV-Venlo had weinig in te brengen. Vlak voor het halfuur werd de score geopend. Tonny Vilhena rondde vanuit een moeilijke hoek een goede pass van Jordy Clasie prima af (1-0).

De Kuip kon bijna vijf minuten later weer juichen. Robin van Persie, die terugkeerde in de basis na zijn blessure, knalde na een corner op fraaie wijze de 2-0 op het scorebord. Enkele minuten later klapte Het Legioen nog eens de handen stuk voor Sven van Beek, die bij Nils Röseler een panna in huis had.

Na de rust ging Feyenoord door op het elan van de eerste helft. Sam Larsson was wederom trefzeker. De Zweed scoorde afgelopen zondag een mooie goal tegen PSV. Zijn 3-0 tegen VVV-Venlo mocht er zeker ook zijn. Het antwoord van de Limburgers liet niet lang op zich wachten. Tino Susic ramde twee minuten na de derde Rotterdamse goal van afstand de 3-1 binnen.

Even leek VVV-Venlo op zoek te gaan naar meer, maar Feyenoord besliste een kwartier voor tijd het duel met de tweede treffer van Larsson (4-1). Vervolgens kreeg de thuisploeg nog een aantal grote kansen op een vijfde goal, maar VVV-Venlo wist dat te voorkomen.

Feyenoord - VVV-Venlo 4-1 (2-0)

28' 1-0 Tonny Vilhena

33' 2-0 Robin van Persie

55' 3-0 Sam Larsson

57' 3-1 Tino Susic

75' 4-1 Sam Larsson

Opstelling Feyenoord: Bijlow; St. Juste, Van Beek, Van der Heijden, Verdonk; Clasie, Toornstra, Vilhena (75' Ayoub); Berghuis (83' Sinisterra), Van Persie (69' Vente), Larsson