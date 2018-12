Chanoekaviering Rotterdam rustig verlopen: 'En toch kijk ik de hele tijd over mijn schouder"

De Chanoekaviering op het Schouwburgplein in Rotterdam is donderdagavond rustig verlopen. Tijdens het joodse lichtjesfeest worden de lampjes van de Chanoeka kandelaar aangestoken, ter herinnering aan de inwijding van de Joodse tempel.

Het feest vindt zijn oorsprong 165 jaar voor de gewone jaartelling. Toen hebben de Makkabeeën de tempel in Jeruzalem opnieuw ingewijd, nadat ze die hadden heroverd op de Syriërs.

Op het Schouwburgplein werden de bezoekers toegesproken door burgemeester Ahmed Aboutaleb en rabbijn Albert Ringer van Rotterdam. Ook werden joodse liederen gezongen. Na de plechtigheid kregen de bezoekers soep en zoete joodse broodjes.

Ondanks de aanwezige beveiliging op het plein, voelden sommige bezoekers zich toch niet echt op hun gemak. "Ik wilde eerst niet komen maar mijn niet-joodse vriend vond dat we moesten gaan. In deze tijd ben ik toch een beetje bang voor geweld en ik kijk de hele tijd over mijn schouder", vertelt een vrouw.

Een jongen van negentien vindt het juist goed dat het feest zo openbaar gevierd wordt. "Dat zouden we veel vaker moeten doen. Ik merk dat we ons als joodse gemeenschap toch een beetje verstoppen en dat is niet goed. We moeten ons laten zien net zoals de christenen en de moslims.

Ook in anders steden zoals Amsterdam en Utrecht werd Chanoeka gevierd.