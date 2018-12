Van Bronckhorst tevreden na Feyenoord-VVV: 'Op deze manier doorgaan'

Giovanni van Bronckhorst was na afloop van Feyenoord-VVV (4-1) tevreden over de intenties van zijn ploeg. "We hebben de manier van druk zetten en tempo maken doorgetrokken van afgelopen zondag", blikt de trainer van de Rotterdammers terug.

Hij vindt dat Feyenoord liet zien dat er voor de Limburgse gasten niets te halen viel in De Kuip. "Dat was vanaf de eerste minuut zichtbaar", zegt Van Bronckhorst. "In de tweede helft hadden we meer kansen moeten creëren en meer moeten scoren, maar al met al ben ik heel tevreden."

Volgens Van Bronckhorst is er nu perspectief tot meer. "Ik denk dat dit de manier is waarop we door moeten gaan", aldus de coach. "Elke wedstrijd moeten we winnen en dan zijn we afhankelijk van de ploegen die boven ons staan (PSV en Ajax, red.)."

