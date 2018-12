Voorgenomen kap honderden populieren Capels recreatiegebied wekt woede omwonenden

In Nieuwerkerk aan den IJssel zijn inwoners een petitie gestart om de kap van 230 populieren aan de Hitlandselaan tegen te houden. De laan ligt in recreatieschap Hitland dat voor tweederde eigendom is van de gemeente Capelle aan den IJssel.

De bomen, die er al ruim 50 jaar staan, zijn volgens deskundigen aan het einde van hun levensduur. Zo zijn de wortels aangetast omdat er in het verleden overheen is geasfalteerd. Ook is er door de ouderdom steeds meer gevaar door afbrekende takken.

Het recreatieschap Hitland, dat naast Capelle eigendom is van de gemeente Zuidplas, wil de bomen kappen uit veiligheidsoverwegingen.

Tegenstanders denken dat de kap alleen maar is bedoeld om de weg makkelijk opnieuw in te kunnen richten. Volgens actievoerder Rob Stolk kunnen populieren wel tweehonderd jaar oud worden.

"Ze hebben ze eerst verwaarloosd door over de wortels heen te asfalteren en door ze niet goed te snoeien. Ik vind de keuze om te kappen verkeerd. We moeten uitgaan van de schoonheid van die weg en het behoud van de bomen. Je moet de verkeerssituatie aanpassen aan de bomen en niet omgekeerd", aldus Stolk.

Hij is met zijn vrouw Fiet een petitie gestart die al bijna 300 keer is ondertekend. "Achtentwintig jaar geleden was er ook een plan om deze bomen te kappen en is er ook actie gevoerd. Dat is toen gelukt. Er zitten hier uilen en buizerds en heel veel andere vogels. Het kappen van de bomen gaat gewoon ten koste van de natuur", vertelt Fiet.

Volgens voorzitter Daan de Haas van het recreatieschap - die overigens ook wethouder is van de gemeente Zuidplas die over de verkeersveiligheid van de Hitlandselaan gaat - is kap echt noodzakelijk. "Het laantje is gewoon niet meer veilig. De kwaliteit van de bomen is matig en ze zijn aan het einde van hun leven. In verband met de veiligheid komen we niet onder de kap van de bomen uit", aldus De Haas.

Op 12 december vergadert het bestuur van het recreatieschap en wordt de knoop over de kap doorgehakt. De petitie van Rob en Fiet Stolk kan tot 11 december worden ondertekend. De handtekeningen zullen daarna aan het bestuur worden aangeboden.