Dutch Windmills uit thuishaven geweerd vanwege betalingsproblemen

Dutch Windmills is de toegang ontzegd tot alle faciliteiten in de Sportboulevard Dordrecht, waar de Dordtse basketbalclub, traint en speelt. Dat heeft het management van de Sportboulevard besloten. Naar verluidt heeft de ploeg, die sinds dit seizoen nieuw is in de eredivisie, een betalingsachterstand.

Dennis van Rijswijk, manager van Sportboulevard Dordrecht, geeft tegen RTV Rijnmond aan dat er al sinds september problemen zijn. Volgens hem worden de afspraken, die in september met Dutch Windmills zijn gemaakt, niet nageleefd en verslechtert het contact. Van Rijswijk zag geen andere mogelijkheid dan de Windmills voor één week de toegang tot de Sportboulevard te ontzeggen. In die periode moet er volgens Van Rijswijk stevig gesproken worden. "Dutch Windmills-voorzitter Ton Sels moet de daad bij het woord voegen", aldus Van Rijswijk. Volgens de manager van Sportboulevard Dordrecht gebruiken de Windmills vanaf september de faciliteiten van de sportaccommodatie, maar wordt er niet betaald. 'Misverstand' Oprichter en voorzitter van de Windmills Ton Sels heeft echter een heel ander verhaal. "Het berust allemaal op een groot misverstand. Wij hebben maanden vooruitbetaald", is de reactie van Sels bij RTV Rijnmond. Oprichter en voorzitter van de Windmills Ton Sels heeft echter een heel ander verhaal. "Het berust allemaal op een groot misverstand. Wij hebben maanden vooruitbetaald", is de reactie van Sels bij Volgens Sels is de Sportboulevard te voorzichtig na het debacle van Stichting Topijshockey. De Sportboulevard Dordt liep toen een aanzienlijk bedrag mis. Daarnaast geeft Sels aan dat de thuiswedstrijd tegen Donar komende zondag 'gewoon in de Sportboulevard Dordrecht te aanschouwen is'. De ambitieuze club staat momenteel vijfde in de eredivisie. De ploeg van trainer en voormalig-NBA speler Geert Hammink won donderdagavond nog met 76-55 op bezoek bij de Den Helder Suns. In een interview met RTV Rijnmond gaf Sels aan dat hij met Dutch Windmills binnen een aantal jaar Europees basketbal wil spelen. Lees ook: Basketballers Dordrecht naar Eredivisie