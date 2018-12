Metin Çelik stapt over van PvdA naar Denk

De lijsttrekker voor Denk bij de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland is Metin Çelik. Hij stapte drie weken geleden op als Statenlid voor de PvdA, zo is nu bekend gemaakt.

Dat deed hij uit onvrede over zijn onverkiesbare plek op de kandidatenlijst van de PvdA. "Die plek betekende einde politieke carrière", zegt de Rotterdammer. "Daarnaast ben ik al langere tijd niet blij met de koers van de PvdA."

Opnieuw is er dus een PvdA'er met Turkse roots die overstapt naar Denk. "Ik zal ook niet de laatste zijn", reageert Çelik. "Nadat ik uit de Statenfractie ben gegaan, heb ik ook mijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd. Een paar weken daarna had ik een gesprek met Kuzu om over deze stap te praten."

Erdogan

Hij ontkent al in zijn PvdA-tijd te hebben gesproken met Denk over een overstap. "Ik herken veel ideeën uit het programma van Denk en zie het als een progressieve partij", zegt Çelik. "U weet dat ik geen Erdogan-fan ben, maar ik hou me bezig met de Nederlandse politiek. Daar blijf ik me op focussen."

Çelik zat twaalf jaar in de Rotterdamse gemeenteraad voor de PvdA, het laatste jaar in dezelfde fractie als Denk-voorman Tunahan Kuzu. Daarna was hij twee jaar Tweede Kamerlid. Ook zat hij de afgelopen vier jaar in de Provinciale Staten.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op 20 maart 2019.