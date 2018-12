'Ga niet zelf kutte, bel Ronald Schutte': wie wint Slechtste Slogan 2018?

Wat maakt een slechte slogan? Die vraag staat centraal de komende week tijdens de verkiezing voor slechtste slogan. Er zijn tien nominaties waarvan drie uit onze regio, zoals 'Ga niet zelf kutte, Bel Ronald Schutte!' of 'Let us oystertain you!'.

Het lijken niet alleen slechte slogans, het zijn het waarschijnlijk ook. Daarom zijn deze slogans van bedrijven uit Rotterdam en Dordrecht genomineerd voor de titel 'Slechtste slogan van 2018'. Ook de Ridderkerkse groente- en fruithandel Verschoor is genomineerd voor 'Het is VERS(C)HOOR'.

De nominaties van dit jaar:

- Ga niet zelf kutte, bel Ronald Schutte! (Stukadoors/schildersbedrijf Schutte in Dordrecht)

- Het Solmar je vakantie zijn (Solmar Tours, Brabant)

- Let us oystertain you! (Oestercampagnie, Rotterdam)

- Met je fiets in de penarie, bel dan even met Harie (Fietsenmaker in Limburg)

- 't is VERS(C)HOOR (Verschoor groente- en fruithandel, Ridderkerk)

- Theo en Peet, voor al u electriciteet (Rijswijk)

- Voor ieder reetje een Aarts W.C.-tje (Brabant)

- We doen wel vrouwen maar knippen ze niet (Mannenkapper, Brabant)

- Wespen horren buiten (Horrenbedrijf, Brabant)

- Zonder ons gene plons (Ruimdienst, Vlaanderen)

De verkiezing 'slechtste slogan van het jaar' bestaat nu zeven jaar. In die tijd zijn er 1700 slogans ingestuurd. "Mensen zenden massaal slogans in, die ze in het dagelijks leven tegenkomen op vrachtwagens en bestelbusjes, reclameborden, verpakkingen, affiches en in advertenties", zegt de organisatie.

Eerder winnaars waren Van kop tot kont, worst in de mond (Brabant), Zit je haircut (kapperszaak in Utrecht), Iedere paal gaat erin (heibedrijf in Noord-Holland), Een timmer timmert, een tandarts boort, maar wij zitten lekker in Velsen Noord (aannemer in Velsen), The worst musical ever (Hema the Musical).

De verkiezing loopt van 7 december tot 13 december.