'Wij komen op voor de mensen die nooit eerder de straat opgingen'

Het is druilerig en de kans dat het gaat regenen tijdens het eerste 'gele-hesjes-protest', zaterdag in Rotterdam, lijkt ook aanwezig. Maar toch gaan er morgen in Rotterdam veel mensen voor het eerst protesteren, is de verwachting van Jan Dijkgraaf, journalist en voorman van het protest bij de Erasmusbrug in Rotterdam.

De demonstratie begint om half twaalf op het Willemsplein. De actievoerders lopen dan over de Erasmusbrug. Daarbij zingen ze het lied 'Vijftien miljoen mensen' van Fluitsma en Van Tijn uit de jaren '90.

"Dit lied staat voor saamhorigheid. Voor een tijd waarvan je blij was dat je hier mocht wonen", legt Dijkgraaf uit. "Maar de kloof tussen burger en overheid is nu levensgroot. Dat zie je keer op keer, bij elk verdrag en elke bezuiniging in de zorg. Maar veel mensen gingen of durfden de straat niet op. Die mensen willen we nu een keer laten horen."

De voormalig politiek leider van GeenPeil zegt dat het protest niet specifiek is gericht op premier Rutte of de Europese Unie. "Er zijn geen spandoeken, geen leuzen en geen agressie", benadrukt Dijkgraaf.

Bloemen

"We gaan morgen ook bloemen uitdelen aan de politie", gaat Dijkgraaf verder. "Dat is een groep waarop altijd gescholden wordt door demonstranten, maar wij zien de andere kant. Die groep werkt zich altijd de pleuris, met gevaar voor eigen leven en een slecht salaris. Daar willen we ook voor opkomen."

Vorige week was er al een protest van de gele hesjes in Den Haag en Maastricht. Daar werden arrestaties verricht. Ook dit keer staan er daar demonstraties gepland, die officieel niet aangekondigd zijn. In Rotterdam is het protest wel gemeld bij de gemeente.

Problemen

Het fenomeen van de gele hesjes is afkomstig uit Frankrijk. Daar gingen mensen de straat op uit protest tegen een accijnsverhoging op brandstof. Die protesten liepen vooral in Parijs uit de hand.

Dijkgraaf verwacht niet dat het in Rotterdam zo'n vaart zal lopen."Pegida heeft aangegeven niet aanwezig te zullen zijn. Er zullen heus wel PVV-ers komen, maar ook enkele SP-ers. Wij zijn niet links of rechts, maar vooral boze burgers die zich zorgen maken over ons land. Ik maak me alleen zorgen om Antifa"