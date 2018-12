Vlaardingen: Twee weken gratis reizen na uitstel Hoekse Lijn

Omwonenden van de Hoekse Lijn zouden zeker twee weken gratis reizen moeten krijgen als de spoorverbinding klaar is. Dat vindt de voltallige gemeenteraad van Vlaardingen.

De 13 partijen in de raad eisen compensatie voor alle vertraging van de Hoekse Lijn. De lijn zou eerst al in september 2017 gaan rijden. Maar die datum is meermalen verschoven, en staat nu op februari volgend jaar. Dat is slecht voor het vertrouwen in het openbaar vervoer, vinden de partijen.



Er is al een compensatieregeling, maar die is volgens de Vlaardingse raad veel te ingewikkeld. Daarom moet wethouder Bikker van Vlaardingen een betere regeling lospeuteren, vinden de partijen.

Niet alleen willen ze twee weken gratis reizen. Voor elke nieuwe maand vertraging moeten daar 2 dagen bij komen.