Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lichaam gevonden in Rijnhaven Foto: MediaTV

In het water van de Rijnhaven in Rotterdam is vrijdagmorgen een lichaam gevonden. De hulpdiensten hebben het lichaam uit het water gehaald.

Volgens een woordvoerder van de politie is het nog niet te zeggen of het gaat om een man of een vrouw. Mogelijk heeft het lichaam langere tijd in het water gelegen.