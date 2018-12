Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lichaam van vrouw gevonden in Rijnhaven Foto: MediaTV

In het water van de Rijnhaven in Rotterdam is vrijdagmorgen het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. Het lichaam werd ontdekt door een voorbijganger.

Mogelijk heeft het lichaam langere tijd in het water gelegen. De hulpdiensten hebben het lichaam uit het water gehaald. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer, of over de doodsoorzaak. Wel sluit de politie een misdrijf uit.