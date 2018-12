Deel dit artikel:













Oranje twee keer in De Kuip tijdens EK-kwalificatie Memphis schiet via een panenka de 2-0 binnen, vorige maand in het Nations Leagueduel tegen Frankrijk (Foto: ANP - Kay in 't Veen)

In de kwalificatiereeks voor het EK van 2020 speelt het Nederlands elftal twee van de vier wedstrijden in De Kuip. Donderdag 21 maart speelt Oranje tegen Wit-Rusland in Rotterdam, waarna De Kuip donderdag 10 oktober nogmaals het decor is van een interland, tegen Noord-Ierland.

De overige thuiswedstrijden van de EK-kwalificatie, tegen Duitsland en Estland, worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. Deze staan gepland op zondag 24 maart en dinsdag 19 november. "We bewaren natuurlijk goede herinneringen aan het Nations Leagueduel met Duitsland in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA en de zege op wereldkampioen Frankrijk in een volle Kuip", laat bondscoach Ronald Koeman weten via de kanalen van de KNVB. "Ik hoop dat de Oranjesupporters opnieuw massaal naar het stadion komen om ons aan te moedigen. Wij kijken er in ieder geval naar uit."