Nieuwe middeleeuwse aanwinst voor Boijmans van Beuningen

Het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam heeft een middeleeuws kunstwerk aangeschaft. Het drieluik 'Meester van de Heilige Veronica' ging donderdag onder de hamer bij veilinghuis Sotheby's en komt binnenkort naar Rotterdam.

Het werk komt uit 1410 en is gemaakt in Keulen. Het bestaat uit drie delen, met in het midden Maria met kind. Op de buitenkant staat Christus.

Voor het kunstwerk is bijna 1,8 miljoen euro betaald. De aankoop is mogelijk gemaakt door tal van sponsoren, zoals de Vereniging Rembrandt, de BankGiro Loterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Sjarel Ex, directeur van Boijmans, is blij met de aankoop. "We zijn bijzonder blij met deze unieke aanwinst waarmee de al mooie verzameling vroege Noord-Europese kunst van het museum verder wordt versterkt."

Wanneer het kunstwerk naar Nederland komt, is nog niet duidelijk. Dat zou zomaar over een week of iets langer kunnen zijn, zegt een woordvoerder van het museum.