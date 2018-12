Rijnmond Staat Stil bij de insulinemoorden

De Rotterdamse verpleger Rahiied A. zit een jaar vast voor moord en poging moord op meerdere bejaarden. Het is een zaak van ongekende omvang en impact. De familie van een van de slachtoffers is verbaasd: “Als ze naar ons hadden geluisterd, waren moorden voorkomen.”

Rahiied zou insuline hebben geïnjecteerd bij ouderen die geen suikerziekte hadden. De eerste melding is van 21 september 2016 in verzorgingstehuis De Wetering in Rotterdam Beverwaard. Het slachtoffer is de dan 91-jarige Adriana van Drunen.

Dochter Ineke Witvliet vertelt: “We kregen Rahiied aan de telefoon, die zei dat mijn moeder zich niet lekker voelde. Maar we hoefden niet te komen. Dat vonden we vreemd, want we hoorden haar op de achtergrond gillen, dus we zijn toch maar gegaan.”

Horrorfilm

Wat ze toen aantroffen, vergelijkt haar man Wim Witvliet met een scène uit de horrorfilm. “Ze had overgeven, was drijfnat van het zweet. Ze had stuiptrekkingen, haar ogen draaiden en ze krijste de hele tijd.”

Op aandringen van Ineke en Wim ging ze naar het Ikazia Ziekenhuis. “Daar zeiden ze direct dat het ernstig was en dat ze de ochtend waarschijnlijk niet zou halen. Een verpleegkundige zei al: als het fout gaat, zou ik sectie laten verrichten. Daar schrokken we wel van.”

Haar suikerspiegel was extreem laag, 0,7 en de lichaamstemperatuur was 33 graden. Wonderwel overleefde Adriana van Drunen het. De arts van het Ikazia liet direct bloedonderzoek doen en constateerde: ze is ziek geworden doordat insuline is geïnjecteerd. Daarmee was een ‘graai uit de medicijnenkast’ door de dementerende vrouw zelf uitgesloten.

Doofpot

De oorzaak lag dus bij het verplegend personeel van De Wetering. Ineke en Wim Witvliet zijn niet tevreden hoe het incident is afgehandeld. “Rahiied was een dag daarna niet meer werkzaam in het tehuis. Ze zeiden omdat hij niet de juiste papieren had en vanwege een eerder incident. Maar wij denken dat zij wisten dat het zijn schuld was. Dat ze de zaak in de doofpot wilden stoppen.”

Humanitas-tehuis De Wetering stond al onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzaken. Zou dat de reden zijn geweest, om aangifte achterwege te laten?, vragen Ineke en Wim zich af. Het stel deed wel aangifte. Eerst in januari 2017 een melding bij de politie, later in juni 2017 een uitgebreide aangifte.

Dan, in november 2017, kregen zij een telefoontje: een jonge verpleger was aangehouden voor het ten onrechte toedienen van insuline. “Rahiied”, denken zij onmiddellijk. Ze horen dat er ook een dodelijk slachtoffer is gevallen, in een ander tehuis. In de maanden daarop volgend meldt justitie dat er nog meer verdachte sterfgevallen zijn en dat lichamen moeten worden opgegraven.

Voorkomen

Ineke Witvliet: ”Hoe kan het dat Rahiied elders aan de slag kon? Waarom hebben ze onze zorgen niet serieus genomen? Ze verweten ons dat we hem verdacht maakten, maar hadden ze maar naar ons geluisterd. Achteraf gezien hadden slachtoffers voorkomen kunnen worden.”

Humanitas wil niet reageren op het verhaal van Ineke en Wim Witvliet, dat de directie bij De Wetering het incident heeft onderschat en getracht heeft in de doofpot te stoppen. “Lopende de strafzaak en het onderzoek geven we geen commentaar.”

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(IGJ) komt begin volgend jaar met een rapport over de ‘insulinezaak’. De instantie wil daarom op dit moment in beperkte mate reageren.

De IGJ benadrukt dat insuline op grote schaal wordt gebruikt binnen de ouderenzorg. “Dagelijks worden duizenden ouderen geïnjecteerd met insuline. Dat maakt het mogelijk dat een verzorgende of verpleegkundige een medicatiefout maakt. Bij de melding in De Wetering is uitgegaan van een incident en niet van een strafbaar feit.”

Toezicht

Juist omdat Humanitas en De Wetering onder toezicht stond vanwege de ‘medicatieveiligheid’ heeft de Inspectie zich daarop gericht en aangedrongen op verbeteringen. “Het incident met de insuline sloot aan bij de eerdere constatering vanuit ons toezicht dat de medicatieveiligheid beter moest.”

In het nog te verschijnen rapport zal de Inspectie ook ingaan op de vraag hoe het kan dat Rahiied bij andere tehuizen een baan kreeg. Zij geeft aan dat het de verantwoordelijkheid van de instellingen is om sollicitanten door te lichten. In het rapport zal duidelijk worden of de verzorgingstehuizen aan hun plicht hebben voldaan om Rahiied te screenen.

De Inspectie kondigt tot slot aan dat zij een persoonlijk gesprek aangaat met Ineke en Wim Witvliet en met andere slachtoffers van de insulinezaak. Rahiied A. moet maandag 10 december weer voor de rechter verschijnen in Rotterdam, voor een korte zitting. Justitie heeft nog niet duidelijk gemaakt voor hoeveel moorden en pogingen daartoe hij wordt vervolgd.

Ineke en Wim Witvliet zouden wel met hem willen praten. “We willen zo graag weten waaróm hij dit heeft gedaan.”

Het interview met Ineke en Wim Witvliet: beluisteren: klik boven op de blauwe tegel