Vice-premier Hugo de Jonge te gast bij Live@Rijnmond

De Rotterdamse vice-premier Hugo de Jonge is een van de gasten bij de tweede aflevering van Live@Rijnmond.

De Jonge verruilde twee jaar geleden de post van Rotterdamse wethouder voor de Haagse politiek. Hoe bevalt het hem? Wat krijgt hij voor elkaar? En hoe is zijn band met Rotterdam?

Ook spreken we de vice-premier over zijn inzet voor eenzame ouderen. Hoe is het om alleen te zijn tijdens de feestdagen?

Verder is te gast weerman Ed Aldus van RTV Rijnmond. Joke Bruijs vertelt hoe het is om terug te zijn op televisie, nu ze speelt in Goede Tijden Slechte Tijden.

Verder wordt er live geschakeld naar het aansteken van de lichtjes van de kerstboom op het Stadhuisplein in Rotterdam.

Zelf vragen stellen?

Als je zelf een vraag wilt stellen aan de gasten van Live@Rijnmond kun je een mail sturen naar nieuws@rijnmond.nl.

Vanaf 17.00 uur op TV Rijnmond.