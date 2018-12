Raad van State behandelt alsnog zaak omwonenden vliegveld

De postbusaffaire wordt de Bewoners tegen Vliegtuigoverlast uit de Rotterdamse regio niet noodlottig. De Raad van State heeft besloten om de zaak van de BTV tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) alsnog te behandelen.

De bewonersclub stapte naar de Raad van State, omdat de Rotterdamse rechtbank de zaak tegen ILT over nachtvluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport niet toewees. De BTV wil dat de inspectie die vluchten meer controleert. De inspectie vindt dat ze genoeg doet.

De BTV koos voor het hoger beroep bij de Raad van State. Die rechter wilde meer aanvullende informatie over de zaak en stuurde de BTV een aangetekende brief. Die brief kwam echter nooit aan. Het schrijven bleef in de lade van een Rotterdamse supermarkt liggen. De BTV heeft daar een postbus.

Omdat de BTV niet reageerde, werd de zaak door de Raad van State niet in behandeling genomen. Na bezwaar van de bewonersclub, dat werd ondersteund door een excuusbrief van de betreffende supermarkt, heeft de Raad van State het besluit alsnog teruggedraaid.

De BTV is blij met die beslissing.