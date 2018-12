Podcast Rijnmond: 'Kritiek was gerechtvaardigd, want kennelijk kan Feyenoord wel goed voetballen'

In een nieuwe Podcast Rijnmond wordt uiteraard de goede week van Feyenoord besproken. Rijnmond-verslaggevers Dirk Beers, Jan Jaap Pruysen, Jesse van Someren en Frank Stout blikken terug en vooruit op het betaald voetbal uit onze regio.

Natuurlijk gaat het over de 4-1 overwinning van Feyenoord op VVV-Venlo. Trainer Giovanni van Bronckhorst kreeg aan het begin van het seizoen nog kritiek op het spel, maar tegen VVV en zeker tegen PSV was het erg overtuigend wat Feyenoord liet zien. "Onze kritiek was gerechtvaardigd, want kennelijk kan Feyenoord hartstikke goed voetballen", is de conclusie aan de discussietafel.

Verder bespreken de heren de wederopstandingen van Sven van Beek, Sam Larsson en Luis Sinisterra, die gisteren werd omarmd als ware de nieuwe cultheld van de Kuip. Ook wordt er vooruitgeblikt op de wedstrijden van Excelsior, Sparta en FC Dordrecht. En we staan stil bij de aanstaande transfer van Frenkie de Jong uit Arkel naar Paris Saint Germain. "Waarom gaan spelers van Feyenoord altijd voor veel minder geld weg?"

