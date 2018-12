Poldervaart over PSV-uit: 'Ze zullen op revanche uit zijn'

Excelsior gaat vrijdagavond op bezoek bij koploper PSV in de Eredivisie. Om 20:45 uur spelen de Kralingers, zonder de geblesseerde Jerdy Schouten, tegen een mogelijk getergde koploper. De Eindhovenaren verloren afgelopen zondag namelijk nog voor het eerst deze competitie, in de Kuip tegen Feyenoord.

"PSV heeft zich in elke wedstrijd laten gelden, tegen welke ploeg ze ook spelen", begint Excelsior-trainer Adrie Poldervaart. "Ik denk dat de honger van die ploeg niet alleen bepaald wordt door de nederlaag tegen Feyenoord. Ze zullen op revanche uit zijn, maar daar moeten wij een goed antwoord op hebben."

"Natuurlijk is Feyenoord een andere club dan wij zijn, maar je kan wel profiteren van hun spelideeën", vertelt Poldervaart verder. Mogelijk gaan de Kralingers PSV op een zelfde manier aanpakken als eerder dit seizoen tegen Ajax.

"Toen hadden we ons aangepast, en dat ging tot de 1-3 prima. Bij die stand brak er iets waardoor we het lieten lopen, maar daarvoor had het zomaar anders kunnen lopen. Je wil altijd zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven en jezelf goed verkopen. Dat doen we natuurlijk door te voetballen, maar we moeten ook de arbeid leveren bij balverlies."

Bekijk hierboven het hele interview met Excelsior-trainer Adrie Poldervaart. PSV - Excelsior is vrijdagavond uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond, met commentaar van Dennis Kranenburg.