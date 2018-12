De adoptiekerstboom in Chris Natuurlijk van 8 december

Adopteer een kerstboom, Darwins engelen, Rotterdamse prik van toen en Water en de stad in Chris Natuurlijk van 8 december.

Zonde, ieder jaar verdwijnen miljoenen afgedankte kerstbomen in de verbrandingsoven. Het meest duurzame is om geen kerstboom te kopen, maar dat is ook weer zo ongezellig. Een kerstboom huren is een alternatief. Bij Rotterdamse Munt hoort Chris Natuurlijk hoe dat werkt. De stadskruidentuin is het nieuwe uitgiftepunt in Rotterdam voor Adopteereenkerstboom.

Help, waar moet al dat water heen?

Slimme groenblauwe daken, sponstuinen, waterpleinen en minder tegels in tuinen. De jaarlijkse Groene Conferentie van het Rotterdams Milieu Centrum (RMC) staat dit jaar in het teken van Water en de Stad. Op het dak van het Schieblock in Rotterdam spreekt Chris Natuurlijk met Emile van Rinsum van het RMC en Rens de Boer van Bureau Stadsnatuur Rotterdam over oplossingen tegen wateroverlast.

En voor mij een fles Sunrise!

Een oer-Rotterdams limonademerk, dat was Sunrise . De limonadefabriek van de familie Hendriks zat in Hillegersberg en later in Schiebroek. In 1978 rolden de laatste flessen frisdrank van de band.Voor zijn boekdookde achterkleinzoon van oprichter Marcel Hendriks in de frisdrank-archieven, verzamelde hij verhalen van familieleden en sprak hij met oud-werknemers.Chris Natuurlijk ontmoet Marcel en zijn oudste broer Jan in de Weegbreestraat in Schiebroek. Op de plek waar tot 1978 de fabriek zat, is nu het Sunrise-museum waar Chris Natuurlijk met de broers praat over de beroemde Rotterdamse limonade.De boekpresentatie is op 11 december in boekhandel Maximus

Darwins engelen

In de collegebanken zaten ze niet , de vrouwen in het Victoriaanse Engeland.Volgens de opvattingen van die tijd hoorden vrouwen thuis, strak ingesnoerd in hun korsetten. Tóch waren er uitzonderingen.Charles Darwin - de vader van de evolutieleer - correspondeerde met die vrouwelijke geleerden.Je leest erover in het boek Darwins engelen De samenstellers van het boek - Norbert Peeters en Tessa van Dijk -zijn te gast in Chris Natuurlijk.





