Acht Rotterdamse gebouwen met mogelijke gevelplaatproblemen Hogeschool Rotterdam

In Rotterdam zijn acht gebouwen met mogelijk brandonveilige gevelplaten. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de gemeente Rotterdam, schrijft Wethouder Kurvers in een brief aan de gemeenteraad.

Aanleiding voor het onderzoek is de brand in Londen bij de Grenfell Tower. Die brand verspreidde zich razendsnel via de gevelplaten. Er kwamen tientallen mensen om het leven. Ambtenaren van de gemeente hebben 201 duizend adressen onderzocht. Voor 11 duizend huizen was nader onderzoek nodig. Na dat onderzoek bleven er nog 30 panden over. Om welke gebouwen het gaat, zegt de gemeente niet, maar het gaat om 'de hoogste gebouwen van Rotterdam en zorginstellingen en ziekenhuizen'. Bouw- en Woningtoezicht en de brandweer hebben toen verder onderzoek gedaan naar vluchtwegen, blusapparatuur en meldingsinstallaties. In acht gevallen bleek dat er een veiligheidsrisico kan zijn en dat mogelijk maatregelen nodig zijn. Niet onveilig De gemeente benadrukt dat de uitkomst van het onderzoek niet wil zeggen dat deze gebouwen onveilig zijn. Er komen wel gesprekken met de eigenaren van de gebouwen. De gemeente benadrukt dat de uitkomst van het onderzoek niet wil zeggen dat deze gebouwen onveilig zijn. Er komen wel gesprekken met de eigenaren van de gebouwen. Nog niet alle gebouwen zijn geïnspecteerd. Wethouder Kurvers verwacht dat er nog eens honderd gevallen opduiken. Ook met die gebouweigenaren volgt een gesprek. Hogeschool Rotterdam Eerder werd een van de gebouwen van de Hogeschool Rotterdam gesloten omdat de gevelplaten van het gebouw niet brandveilig zijn. De Hogeschool heeft besloten om het pand vervroegd te gaan slopen.

