Celstraf voor moeder van dode baby op Schiedams balkon

Een vrouw uit Schiedam heeft negen maanden cel gekregen, omdat zij haar dode baby in een vuilniszak op balkon had gezet. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank bepaald.

Aanvankelijk dacht justitie dat zij het kind ook had gedood, maar dat kon niet worden bewezen. De 20-jarige vrouw heeft gezegd dat de baby dood ter wereld was gekomen.

Naast een celstraf wordt de Schiedamse drie jaar lang door de reclassering gevolgd. Zij moet eerst worden behandeld in een kliniek en gaat daarna naar een project voor begeleid wonen.

De vuilniszak met de baby was ontdekt door haar moeder. De verdachte had tegen niemand verteld dat zij was bevallen.