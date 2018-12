Concert at Sea 2019 in paar uur bijna uitverkocht

Concert at Sea in 2018

De weekendkaarten voor Concert at Sea zijn vrijdag binnen een paar uur uitverkocht. Ook de losse kaarten voor vrijdag en zaterdag zijn niet meer beschikbaar. Alleen kaarten voor donderdag zijn nog te koop.

Volgens de organisatie komen de komende weken mogelijk alsnog kaarten in de verkoop, omdat er een controle gaat plaatsvinden op zwarthandel en doorverkoop. Verdachte bestellingen worden geannuleerd. De kaarten gaan dan opnieuw in de verkoop. Mensen die voor die kaarten in aanmerking willen komen, moeten zich inschrijven op een wachtlijst.

Concert at Sea is komend jaar op 27, 28 en 29 juni. Het festival vindt plaats op de Brouwersdam, op de grens van Zuid-Holland en Zeeland.

Artiesten die optreden op Concert at Sea zijn onder andere Golden Earring, Guus Meewis, De Jeugd van Tegenwoordig, Blöf en Douwe Bob.