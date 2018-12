Deel dit artikel:













LIVE: Persconferentie Van Bronckhorst in aanloop naar FC Emmen - Feyenoord Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord speelt zondagmiddag in Drenthe het eredivisieduel tegen FC Emmen. Giovanni van Bronckhorst neemt vrijdag om 14.00 uur plaats in het perscentrum om vooruit te blikken op dit duel en RTV Rijnmond Sport is erbij.

Wat allemaal wordt verteld tijdens de persconferentie, is in de liveblog hieronder te lezen. Bovendien zet Rijnmond Sport op haar Twitterpagina alle uitspraken van Giovanni van Bronckhorst voor je op een rij. De wedstrijd FC Emmen - Feyenoord is zondagmiddag natuurlijk te volgen in Radio Rijnmond Sport. Het duel begint om 14:30 uur. Radio Rijnmond Sport start om 13:00 uur en duurt tot 18:00 uur.