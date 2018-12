Deel dit artikel:













Van Persie twijfelgeval, Botteghin mogelijk zondag inzetbaar voor Feyenoord Robin van Persie

Feyenoord speelt zondagmiddag in Drenthe het eredivisieduel tegen FC Emmen, waarbij trainer Giovanni van Bronckhorst in ieder geval geen beroep kan doen op Nicolai Jørgensen. De Deense spits is nog altijd geblesseerd. Verdediger Eric Botteghin trainde vrijdag weer mee bij Feyenoord en is zondag mogelijk inzetbaar.

Dat liet Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdagmiddag weten op de persconferentie, in aanloop naar FC Emmen - Feyenoord. Daarin ging Van Bronckhorst ook in op aanvoerder Robin van Persie, die donderdag tegen VVV-Venlo zeventig minuten speelde. "We moeten zaterdag bekijken hoe Robin ervoor staat na de wedstrijd van donderdag. Hij heeft vaker op kunstgras gespeeld en gescoord." De wedstrijd FC Emmen - Feyenoord is zondagmiddag natuurlijk te volgen in Radio Rijnmond Sport, met commentaar van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel. Het duel begint om 14:30 uur. Radio Rijnmond Sport start om 13:00 uur en duurt tot 18:00 uur. Kijk hierboven naar het hele gesprek tussen Giovanni van Bronckhorst en verslaggever Jan Jaap Pruysen.