Clasie: 'Feyenoord wil laten zien dat het nog meetelt'

Er wordt weleens gezegd dat er in Nederland alleen nog maar een top-2 is, bestaande uit Ajax en PSV, en dat Feyenoord is afgehaakt als topclub. Het zijn verhalen die de selectie van Feyenoord gebruikt als motivatie.

"Het is logisch dat er veel wordt gesproken over Ajax en PSV, en het gemak waarmee zij hun wedstrijden winnen," zegt Jordy Clasie erover. "Wij wilden laten zien dat we ook meetellen, als ploeg het tegendeel bewijzen."

Feyenoord won afgelopen week van PSV en VVV en heeft het gat met PSV verkleind tot 7 punten en met Ajax slechts tot 5 punten. "We hebben een aantal keer onnodig punten verloren dit seizoen en dat komt ons op dit moment duur te staan. Hopelijk kunnen we het gat wel nog dichten. Dan moeten we ook winnen bij Emmen. Een hele andere wedstrijd. Op kunstgras, in een klein stadion, met weinig mensen. Geen sfeer zoals hier in De Kuip. Dat mag never-nooit een excuus zijn, zeker als Feyenoord zijnde."

