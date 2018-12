Schiedammers hebben broertje dood aan CO2-uitstoot

De Schiedamse broers De Koning dachten deze week even de blits te maken in hun woonplaats. In een Amerikaanse slee uit 1958 even een proefrondje rijden. Halverwege had de Oldsmobile de tank compleet leeg geslurpt en was de Wegenwacht nodig.

De oogverblindende Amerikaanse slee in de kleuren lavendel en purper is onlangs in Schiedam aangekomen na een reis uit Californië. Geheel in oude luister hersteld. De gebroeders De Koning gaan het restauratiewerk in een eigen loods in Schiedam-Zuid afmaken. "En dan naar meetings voor klassieke auto's en ik wil ermee naar Zweden rijden over een tijdje", zegt de trotse eigenaar van de glimmende bak.

2 op 1

De slee uit 1958 kwam stil te staan op de Havendijk in Schiedam. "Een benzineprobleem", lacht één van de gebroeders. "We gooien een beetje extra in de carburateur en gas er op. Nee, hij loopt geen 1 op 2 maar éérder 2 op 1".

Of er nog iets aan energiebesparende maatregelen wordt gedaan, een elektrische motor erin bijvoorbeeld? "Ben je gek, dit is authentiek", zegt De Koning in een damp van benzine die uit het gevaarte opstijgt.

Sleutelhanger

De opgetrommelde Wegenwacht is eigenlijk te laat. De Schiedamse blitskikkers hebben het euvel met een jerrycan benzine verholpen. Toch kijkt de ANWB-man zijn ogen uit. "Die Amerikanen doen het eigenlijk altijd, het is ook leuk om aan te sleutelen".

De trotse Oldsmobile-eigenaar krijgt een sleutelhanger van de wegenwachter en is er zichtbaar verrukt mee. Z'n broer minder. "Is dat alleen voor leden of zo?", vraagt hij jaloers. Zijn broer lacht. "Ja, maar ik ben al zo lang lid, ik heb platinium (sic)", lacht hij.

Zowel het gele wegenwacht busje als de lila-rose Oldsmobile rijden weg. Met het zware gereutel op vier verchroomde wielen verdwijnt ook de benzinelucht uit Schiedam-Zuid.