Qbuzz hoopt chaos in regio Dordt te voorkomen

Vervoerbedrijf Qbuzz neemt komende zondag het openbaar vervoer in Dordrecht, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden over van Arriva. Zo'n wissel van busbedrijven draait nogal eens uit op een chaos, maar Qbuzz hoopt die nu te vermijden.

"Natuurlijk zullen er dingetjes misgaan, maar we hebben er echt alles aan gedaan om te zorgen dat het allemaal goed voor elkaar komt zo meteen", zegt Susan Zethof van Qbuzz. "Het is een enorme operatie, waar we al weken mee bezig zijn."

Tijdens een ritje met een Dordtse stadsbus merkte RTV Rijnmond woensdag dat veel reizigers (nog) geen flauw benul hebben van wat er te gebeuren staat. Lijnen en haltes vervallen, er komen andere voor terug en ook rijden bestaande lijnen straks andere routes.

"Via social media, kranten, publiekscampagnes en zelfs in de Arriva-bussen hebben we aandacht gevraagd voor wat er te gebeuren staat. Maar een deel van de mensen gaat er toch pas zondag of maandag achter komen", erkent Zethof.

Boordcomputers

Als reizigers op de valreep nog willen ontdekken wat er komend weekend allemaal verandert kunnen ze kijken op de website van Qbuzz. Bij haltes die vervallen worden mededelingen geplaatst, bijvoorbeeld waar reizigers een andere of nieuwe halte vinden.

"Wij leggen nu de laatste hand aan het bestickeren van de 156 bussen, die we in deze regio inzetten. In alle bussen zijn de boordcomputers aangepast, zodat chauffeurs hun routes kennen en de mededelingenborden juiste informatie vermelden", vertelt Zethof.

Ook in het weekend wordt nog volop 'omgeturnd'. Zo moeten nog alle treinen op de Merwede Linge Lijn (Dordrecht - Leerdam - Geldermalsen) opnieuw bestickerd worden. In de nacht van zaterdag op zondag verdwijnt Arriva dan na elf jaar uit de regio Dordrecht.