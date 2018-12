René houdt als 'dirigent van de weg' het verkeer in beweging

Het is voor veel mensen ergernis nummer 1: in de file staan. De weginspecteurs van Rijkswaterstaat proberen het verkeer weer zo snel mogelijk in beweging te krijgen. ‘Dirigent van de weg’, noemt weginspecteur René Willemse zichzelf dan ook. “Ik hou het overzicht en communiceer met de verkeerscentrale, bergers en hulpdiensten.”

De weginspecteur richt zich op pechgevallen en ongelukken, maar ook op bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs die op de vluchtstrook staan of voorwerpen op de weg of schade aan het asfalt. “Geen dag is hetzelfde”, vertelt Willemse.

Via zijn Twitteraccount houdt René zijn volgers op de hoogte van wat hij doet tijdens zijn werk. Zo zien we af en toe bijzondere situaties voorbij komen als kippen of schapen op de weg.

Tekst gaat verder onder de Tweet



Willemse doet dit werk nu tien jaar. De laatste jaren ziet hij vooral dat het drukker op de weg is en dat automobilisten een korter lontje hebben. “En dat zien we ook aan het aantal gevallen waarbij een rood kruis boven de weg wordt genegeerd.”

BOA's

Binnenkort wordt René daarom, samen met veel van zijn collega’s, ook opgeleid tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Hij mag mensen die in overtreding zijn dan op de bon slingeren. “Het is jammer dat het nodig is. Maar die kruizen zijn er zodat wij veilig ons werk kunnen doen.”

Een dikke huid heeft René inmiddels ook. “Mensen vinden het nodig soms lelijke dingen naar je te roepen. En dat terwijl we toch echt proberen te helpen. Maar ik kan dat goed van me af laten glijden.”

Dienstbaar

Toch vindt Willemse het een schitterend vak. “Het is mooi om dienstbaar te zijn en mensen te helpen. Ze zijn soms gespannen, in paniek, in gevaar en ik maak het zo veilig mogelijk voor ze.”