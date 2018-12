Drukke avondspits door regen en ongelukken

Door het slechte weer zijn er deze vrijdagmiddag langere files dan normaal. Ongelukken en pechgevallen zorgen voor extra oponthoud.

Vooral op de snelwegen rond Rotterdam staat het al sinds 16:00 uur flink vast. De hoofdrijbaan op de A16 richting het noorden is helemaal dicht door een ongeluk met meerdere voertuigen. Omrijden kan via de A15.

Op de A20 gebeurde een ongeluk, waardoor het verkeer in beide richtingen is vastgelopen. En op de A4 richting Breda staat het bij knooppunt Prins Clausplein en Kethelplein vast. Automobilisten moeten rekening houden met meer dan een half uur extra reistijd.

Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan om voor vertrek de actuele verkeerssituatie te raadplegen.

Tram

Door een ongeluk bij Kruisplein en de van Oldebarneveltstraat is vrijdagmiddag ook het tramverkeer in Rotterdam gestremd. Lijnen 4, 7, 8, 20, 21, 23, 24 en 25 rijden een omleiding via Vasteland en Goudsesingel.

De tramhaltes Lijnbaan, Beurs en Rotterdam Centraal zijn komen vervallen.