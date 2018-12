Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Leefbaar Rotterdam wil alle shishalounges sluiten Archieffoto

Leefbaar Rotterdam wil af van alle shishalounges in de stad. Na de explosie bij Villa Blanca aan de Schiedamsedijk is voor de partij de maat vol, schrijven Joost Eerdmans en Tanya Hoogwerf in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Volgens Leefbaar zijn shishalounges "vergaarbakken van ellende", omgeven door zware criminaliteit, overlast, geweld en liquidaties. Ook zouden het "broeinesten van radicalisering" zijn. De partij stelt dat er inmiddels twee keer zoveel shishalounges als coffeeshops in Rotterdam zijn en dat de overlast rond de lounges "vele malen erger" is. "Alleen de meest naïeve mensen geloven nog dat het hier onschuldige horeca betreft waar tevens een waterpijpje gerookt kan worden." "Wij willen het liefst per direct alle shishalounges in Rotterdam sluiten. Als dat niet kan, dan willen wij op zijn minst een verbod op nieuwe vestigingen en de bestaande shishalounges het voortbestaan zo moeilijk mogelijk maken." schrijft Leefbaar in de brief. Explosie Vorig weekend vond een explosie plaats in shishalounge Villa Blanca in Rotterdam-Delfshaven. De voorgevel van het pand raakte daarbij zwaar beschadigd en de ramen van naastgelegen panden gingen aan diggelen. Burgemeester Aboutaleb heeft de zaak voor twee weken gesloten. Vorig weekend vond een explosie plaats in shishalounge Villa Blanca in Rotterdam-Delfshaven. De voorgevel van het pand raakte daarbij zwaar beschadigd en de ramen van naastgelegen panden gingen aan diggelen. Burgemeester Aboutaleb heeft de zaak voor twee weken gesloten. Een jaar geleden zorgde een brand bij een shishalounge aan de Wijnhaven voor veel schade. Huizen erboven werden onbewoonbaar en auto's liepen zware schade op. Coalitieakkoord In het coalitieakkoord sprak het huidige college al af om het aantal shishalounges in de stad te begrenzen. Tot welk aantal het college het aantal shisalounges wil beperken is nog niet bekend gemaakt.

Lees ook: Politie onderzoekt explosie in shishalounge Delfshaven[article:175818:Aboutaleb sluit shishalounge Schiedamseweg voor twee weken In het coalitieakkoord sprak het huidige college al af om het aantal shishalounges in de stad te begrenzen. Tot welk aantal het college het aantal shisalounges wil beperken is nog niet bekend gemaakt.