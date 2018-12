Winnaars gratis lunch genieten in Rottertram

RTV Rijnmond en Rottertram hebben vrijdag een aantal personen in het zonnetje gezet. Mensen die een zwaar jaar achter de rug hebben, konden genieten van een gratis lunch in de rijdende tram.

Zo was Tom Schermer één van de personen die met deze actie in het zonnetje werd gezet. Tot zijn verrassing gaven zijn collega's hem op. Tom had namelijk een mooie, vriendschappelijke band opgebouwd met een vrouwelijke collega, die inmiddels is overleden.

Tom mocht iemand meenemen naar de gratis lunch in de Rottertram en koos voor de dochter van zijn overleden collega: Samantha van Kan. "Zij heeft zich ook honderd procent moeten inzetten om dingen te regelen", legt Tom uit.

"Mijn moeder had duidelijk gemaakt voor zij stierf wat Tom voor haar betekende", vertelt Samantha. "Na haar overlijden heeft hij ons ontzettend geholpen. Tom is een stukje van de familie geworden."