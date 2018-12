Deel dit artikel:













Volg Sparta, FC Dordrecht en Excelsior live op Radio Rijnmond Sparta, Excelsior en FC Dordrecht

Sparta, FC Dordrecht én Excelsior spelen vanavond allemaal. Sparta neemt het in de Keuken Kampioen Divisie thuis op tegen Almere City FC en FC Dordrecht gaat in diezelfde competitie op tegen Roda JC. Excelsior speelt in de eredivisie de uitwedstrijd tegen koploper PSV.

De wedstrijden zijn allemaal live te volgen via Radio Rijnmond. Sinclair Bischop doet verslag bij Sparta, Dennis Kranenburg bij PSV-Excelsior en Sander Verrips bij Roda JC-FC Dordrecht. De wedstrijden van Sparta en FC Dordrecht beginnen om 20.00 uur. PSV-Excelsior begint om 20.45 uur. Volg hieronder onze liveblog rondom deze wedstrijd.