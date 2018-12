Minister De Jonge verwacht geen onrust bij gele hesjes-protest

'Kom ook, minister De Jonge', zegt Jan Dijkgraaf, voorman van het Rotterdamse 'gele hesjes-protest' in het tv-programma Live@Rijnmond. Het antwoord van de minister is kort en duidelijk: nee, hij gaat zaterdag niet naar het protest.

De Jonge is niet bang voor rellen. "Het spoor van vernieling die in Frankrijk is achtergelaten, is wel heel erg on-Nederlands. Wat we tegelijkertijd heel serieus te nemen hebben, zijn de zorgen van mensen. Wij, als politiek, moeten met die zorgen aan de slag."