Politie neemt ruim 40 duizend euro in beslag bij controles in Rotterdam-Zuid

’s Nachts rondrijden met ruim 34 duizend euro aan contant geld in je auto. Daar werden drie Franse mannen bij een controle op de Mijnsherenlaan in Rotterdam nogal zenuwachtig van. Wegmoffelen? Dat lukte niet meer.

Het trio werd in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op verdenking van witwassen. Het geld is in beslag genomen.

Een paar uur eerder werd bij Zuidplein een Roemeen langs de kant gezet, die ruim 7 duizend euro cash bij zich had in een buideltasje. In de auto lagen ook een boksbeugel en een paar kleine pakketjes harddrugs.

Ook deze spullen zijn in beslag genomen. De Roemeen mocht na verhoor weer gaan.