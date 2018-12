'Ik wil hier eigenlijk in een kist met zes plankjes weg'

Het zijn spannende tijden voor veel bewoners van wooncomplex De Kreek in Rotterdam-IJsselmonde. De drie flats zouden worden gerenoveerd, maar stijgende kosten lijken dat plan te achterhalen. Voor twee flats onderzoekt woningcorporatie Woonbron of slopen toch een beter plan is.

Bewoners Til de Roover en Ismail Muncu zijn geschrokken van de brief die ze ontvingen. Muncu: "Je stelt je in op de renovatie waarvoor je twee jaar je huis uit moet en maakt plannen voor de tijd erna. Ik heb hier een veilige plek en woning waar ik veel plezier heb. Dat wordt nu in één klap van tafel geveegd."

De Roover: "Dit is niet de bedoeling. Ze hadden beloofd dat we tijdelijk uit zouden verhuizen en nu kunnen we misschien helemaal niet meer terugkomen. We wonen hier goed. Ik wil hier blijven tot ik in een kist met zes plankjes wegga."

Vijftig miljoen euro

Zo heet wordt de soep wellicht niet gegeten, maakt directeur Arthur Oerlemans van Woonbron duidelijk. "Het gaat om een onderzoek. De bouwkosten zijn de afgelopen jaren zo sterk gestegen dat we nu moeten onderzoeken of renovatie echt nog wel de beste optie is. Als je tv kapot is, kan vervangen op een gegeven een beter idee zijn dan repareren."

Het gaat in het geval van de flats om een renovatiebedrag van rond de vijftig miljoen euro. "Dat is geld dat onze huurders hebben opgebracht. We kunnen het maar één keer uitgeven. Dat moeten we heel zorgvuldig doen."

De Roover en Muncu verdenken Woonbron ervan dat het met nieuwbouw huurders in een hoger segment wil aantrekken om zo meer huur te kunnen incasseren. Dat ontkent Woonbron ten stelligste. Het is volgens de directeur simpelweg een rekensom waarbij de kosten van renovatie mogelijk niet langer realistisch zijn.

Til de Roover zit in spanning en raakt geëmotioneerd als ze denkt aan de toekomst. "Het is een hoop narigheid en ik zit er elke dag mee. Wat ik er echt van denk? Ik zal het maar niet zeggen, ook al zitten we in Rotterdam."

De bewoners hebben nog even de tijd, want het besluit na de zomer van 2019 verwacht. Bewoners kunnen rekenen op een verhuisvergoeding van 6000 euro en een urgentieverklaring in de zoektocht naar een nieuw huis.