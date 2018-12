Gouden Speld en biografie voor oud-schaatser Kees Verkerk

Groot feest voor de Puttershoekse schaatsheld Kees Verkerk. De 76-jarige voormalig olympisch kampioen (1968) en wereldkampioen (1966 en 1967) kreeg vrijdagavond de gouden speld van de KNSB én zijn biografie uitgereikt.

In een volle kantine op de Kees Verkerk-baan in Puttershoek reikte Huub Snoep namens de schaatsbond de gouden speld uit vanwege al zijn verdiensten voor de schaatssport.

Ook zag de biografie van de al 46 jaar in Noorwegen woonachtige Verkerk het levenslicht. het eerste exemplaar was voor Ard Schenk, zijn concurrent en maat. Ze sliepen jaren op een kamer. Ook verdeelden ze in de strijd met de Noren Fred Anton Maier en Magne Thomassen de medailles.

De bijeenkomst was een schaatsfeest der herkenning. Naast Schenk waren ook oud-schaatser Ed Verheijen, de coaches Leen Pfrommer en Henk Gemser en oud-kunstrijdster Sjoukje Dijkstra aanwezig.

De biografie werd geschreven door Jeroen Haarsma (uitgeverij Overamstel) en ligt vanaf vandaag in de boekhandel.

