Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tomasson in FC Rijnmond: 'Selectie PSV niet beter dan Feyenoord' FC Rijnmond-uitzending met Jon Dahl Tomasson, Dennis van Eersel en Geert den Ouden

Jon Dahl Tomasson vond de overwinning van Feyenoord op PSV niet verrassend. "De selectie van PSV is niet beter dan die van Feyenoord", zegt de oud-Feyenoord-aanvaller in FC Rijnmond. Tomasson vindt wel dat Feyenoord beter zal moeten presteren in uitwedstrijden.

De overwinningen op PSV en VVV-Venlo en de titelkansen van de Rotterdammers werden uitgebreid besproken in de uitzending. Daarnaast kwamen ook Excelsior, Sparta en FC Dordrecht aan bod. Presentator Etienne Verhoeff ontving niet alleen Tomasson in FC Rijnmond. Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en analist Geert den Ouden schoven ook aan in het programma. Bekijk de hele uitzending hierboven.