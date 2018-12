Deel dit artikel:













Vrouw tegen haar wil vastgehouden in auto Foto: Politie.nl (archief)

In Brielle is vrijdagavond een vrouw korte tijd ontvoerd geweest. Ze werd naar eigen zeggen bedreigd, geslagen en tegen haar wil vastgehouden in een auto.

De vrouw is opgevangen door ambulancepersoneel. De dader of daders zijn er vandoor gegaan.