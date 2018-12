VVD'er Karremans Rotterdams politicus van het jaar

Vincent Karremans, fractievoorzitter van de Rotterdamse VVD, is gekozen tot Beste Politicus van Rotterdam 2018. In debatcentrum Arminius kreeg hij de prijs vrijdagavond uitgereikt. Andere genomineerden waren Stephan van Baarle (Denk) en Ellen Verkoelen (50Plus).

Een vakjury van politiek journalisten koos voor Karremans vanwege zijn doorslaggevende rol in de formatie van het nieuwe Rotterdamse college. "Hij nam een leidende rol in de coalitieonderhandelingen en het lukte hem om een brug te slaan naar wat niet als de meest natuurlijke partners van zijn partij beschouwd kunnen worden", zegt de jury.

In de raadszaal toont Karremans volgens de jury zijn retorisch talent. Hij zoekt de confrontatie met zijn politieke tegenstanders en verdedigt het collegeakkoord met verve. Van zijn relatieve onbekendheid met het politieke vak is al na minder dan een jaar niks meer te merken, is het oordeel.

Al voor de verkiezingen werd Karremans bekend door een campagnefilmpje waarin hij zowel Thierry Baudet als Joost Eerdmans imiteerde en met ontbloot bovenlijf op een paard ging zitten.

Eerdere winnaars van de politieke prijs zijn de huidige vice-premier Hugo de Jonge (CDA), Nourdin El Ouali (Nida) en wethouder Sven de Langen.

In de jury zitten Mirjam de Winter (o.a. NRC en RTV Rijnmond), Ties Joosten (Follow the Money), Ewoud Kieviet (RTV Rijnmond) Antti Liukku en Monica Beek (AD/Rotterdams Dagblad) en Rachid Benhammou (OPEN Rotterdam).

Donderdag gingen genomineerden Vincent Karremans, Stephan van Baarle en Ellen Verkoelen in debat op Radio Rijnmond. Luister op deze pagina terug.