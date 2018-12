Deel dit artikel:













Joke Bruijs: 'GTST is een fabriek, maar zo leuk' Joke Bruijs bij Live@Rijnmond

"In Goede Tijden, Slechte Tijden spelen, vond ik zoveel leuker dan ik eerst gedacht had", vertelt Joke Bruijs in Live@Rijnmond. Zeven jaar geleden twijfelde ze flink over het aannemen van de rol. Nu keert ze vol plezier terug in de soapserie.

"Het is een fabriek, maar een heel goed lopende fabriek. Met heel veel talenten en heel veel goede mensen in de crew en cast." Zwaar is het wel, vertelt de actrice. "Het waren hoogovenstijden. Om 05:00 uur 's morgens op, drie kwartier later de deur uit en om 19:00 uur was ik ongeveer weer thuis." Zie hierover het hele item met ​Joke Bruijs over haar rol in GTST.